Adıyaman’da su ürünleri satış noktalarında hijyen ve etiket denetimi yoğunlaştırıldı

Denetim kapsamı ve uygulama biçimi:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkez ilçede faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, muhafaza koşulları, hijyen durumu ve ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu özellikle kontrol edildi.

İncelemenin odak noktaları:

Ekipler, soğuk zincirin korunup korunmadığını, satış ve sergileme alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunu ve etiket bilgilerinin tüketiciyi doğru bilgilendirip bilgilendirmediğini değerlendirdi. Bu kontroller, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla yapıldı.

Yetkilinin değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, balık tüketiminin arttığı dönemde vatandaşların güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi için satış noktalarındaki denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Akkan, tüketici sağlığının korunması ve su ürünlerinin uygun şartlarda satışa sunulması amacıyla denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

ADIYAMAN’DA, SU ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ YERLERİNDE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TÜKETİCİLERİN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASININ SAĞLANMASI AMACIYLA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.