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Adıyaman’da su ürünleri satış noktalarında hijyen ve etiket denetimi yoğunlaştırıldı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1380 sayılı kanun doğrultusunda Merkez ilçedeki su ürünleri satış noktalarında tazelik, hijyen ve etiket denetimi yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman’da su ürünleri satış noktalarında hijyen ve etiket denetimi yoğunlaştırıldı

Denetim kapsamı ve uygulama biçimi:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkez ilçede faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, muhafaza koşulları, hijyen durumu ve ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu özellikle kontrol edildi.

İncelemenin odak noktaları:

Ekipler, soğuk zincirin korunup korunmadığını, satış ve sergileme alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunu ve etiket bilgilerinin tüketiciyi doğru bilgilendirip bilgilendirmediğini değerlendirdi. Bu kontroller, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla yapıldı.

Yetkilinin değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, balık tüketiminin arttığı dönemde vatandaşların güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi için satış noktalarındaki denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Akkan, tüketici sağlığının korunması ve su ürünlerinin uygun şartlarda satışa sunulması amacıyla denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

ADIYAMAN’DA, SU ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ YERLERİNDE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TÜKETİCİLERİN...

ADIYAMAN’DA, SU ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ YERLERİNDE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TÜKETİCİLERİN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASININ SAĞLANMASI AMACIYLA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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