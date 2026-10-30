Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Ayna konseriyle cumhuriyet bayramı coşkusu:

Afyonkarahisar'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Ayna grubu, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük ilgi gördü. Etkinlik, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve salonu dolduran izleyiciler grubun repertuarındaki şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahne ve seyirci atmosferi:

Konserde hem nostaljik hem güncel parçalar seslendirilirken, izleyicilerdeki coşku rengarenk görüntülere yansıdı. Salonda yoğun bir katılım vardı; şarkılara zaman zaman tempo tutan, zaman zaman da telefon ışıklarıyla eşlik eden kalabalık dikkat çekti.

Protokol ve takdimler:

Gecede Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, grup solisti Erhan Güleryüz'e çiçek ve hediye takdim etti. Takdim töreni kısa bir konuşma ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

Etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ruhuna uygun bir coşkuyla tamamlanırken, yerel yönetimin kültürel programlara verdiği desteğin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN AYNA KONSERİ, BİNLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.