Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Merinos'ta klasik bir akşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Alaturka’nın Yıldızları ile Bizim Şarkılarımız" konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyon Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı ve dinleyicilere zengin bir Türk Sanat Müziği repertuarı sunuldu.

Sahnedeki isimler:

Konserde sahneyi paylaşan isimler arasında Alp Arslan, Mehsem Özşimşir, Bahadır Özüşen, Çiğdem Gürdal ve Gökhan Sezen yer aldı. Her sanatçı, seçkin eserlerle dinleyicilere nostaljik ve duygusal anlar yaşattı.

Belediye temsilcileri ve teşekkürler:

Etkinliği Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaştan oluşan kalabalık izledi. Konserin ardından Başkan Vekili sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti ve onlara teşekkür etti. Biba, sanatçılara yönelik sözlerinde şunları söyledi: "Davudi ve bülbül seslerinizle kulaklarımızın pasını sildiniz. Bize büyülü bir akşam yaşattınız. Şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri en kısa zamanda yeniden Bursa’da ağırlamaktan şeref duyarız".

Gecenin finali ve birliktelik:

Gecenin sonunda, sahneye çıkan Şahin Biba ve Davut Gürkan de sanatçılarla birlikte türküyü seslendirerek programa katılımcı bir final verdi. Topluca söylenen "Vardar Ovası" türküsü, geceyi izleyenler arasında sıcak bir dayanışma ve ortak anı duygusu oluşturdu.

Konser, Türk Sanat Müziği severlerine unutulmaz bir akşam sunarken, belediyenin kültür-sanat çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin şehirdeki karşılığını da gösterdi. Katılımcılar, sanatçılara yoğun alkışlarla teşekkür ederek salonu doldurdu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ALATURKA’NIN YILDIZLARI İLE BİZİM ŞARKILARIMIZ" KONSERİNDE, TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NİN SEVİLEN ESERLERİ BURSALILAR İÇİN SESLENDİRİLDİ.