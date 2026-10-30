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Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

29 Ekim'de Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda sahne alan Eypio, binlerce kişiye şarkılarıyla eşlik ettirdi; belediye kutlamalara ev sahipliği yaptı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 22:59

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Çorum'da 29 Ekim kutlamaları Eypio ile sürdü

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Eypio sahne aldı. Kadeş Barış Meydanını dolduran binlerce vatandaş, sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik ederek geceyi unutulmaz kıldı.

konserin atmosferi:

Meydandaki coşku, farklı yaş gruplarından katılımcıların bir arada kutlama yapmasıyla dikkat çekti. İzleyiciler performansı cep telefonlarıyla görüntüledi ve zaman zaman toplu seslendirmelerle konsere eşlik etti; sahne ile seyirci arasındaki etkileşim akşamın öne çıkan unsurlarındandı.

belediye ve başkanın mesajı:

Konserde söz alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti. Belediye tarafından düzenlenen konser, resmi kutlamalara canlılık katarak günün anlamını pekiştirdi.

29 EKİM BAYRAM KAPSAMINDA EYPİO KONSERİ YAPILDI

29 EKİM BAYRAM KAPSAMINDA EYPİO KONSERİ YAPILDI

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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