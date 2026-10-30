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Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Trabzon’da son 3 yılda 200 binden fazla samuray arısı doğaya bırakıldı; biyolojik ve kimyasal mücadeleyle kahverengi kokarca yoğunluğunda belirgin azalma kaydedildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Müdahale kapsamı:

Trabzon’da kahverengi kokarca (BMSB) ile mücadelede son üç yılda hem biyolojik hem de kimyasal yöntemler eş zamanlı uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5 yıllık eylem planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde 200 binin üzerinde samuray arısı doğaya bırakıldı, boş yazlık konutlar, orman kenarları ve bahçe çevrelerinde düzenli ilaçlama gerçekleştirildi.

Yerel yönetimler ve ilgili müdürlüklerin koordinasyonuyla park, bahçe ve köy meydanlarının bulunduğu 2 bin 500 dekarlık alanda uygulama yapıldı ve vatandaşlara 25 bin biyosidal ürün dağıtıldı. Ekipler, kokarca popülasyonunun yoğun olduğu 12 ilçede gece-gündüz, hafta sonları dahil çalışmalarını sürdürüyor; yüksek rakımlı ilçelerde zararlıya rastlanmıyor.

Biyolojik mücadelede samuray arısı:

Biyolojik mücadelenin merkezinde laboratuvar ortamında üretilen samuray arıları bulunuyor. Bu parazitoit böcekler, kahverengi kokarca yumurtalarını hedef alıyor; samuray arısının yumurta içine bıraktığı parazit sayesinde kokarca nesli doğal olarak baskılanıyor. Laboratuvar üretimi sayesinde, dünyada doğal bir etki oluşmasının beklenenden önce bölgede uygulama imkânı sağlandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan uygulamaları değerlendirirken, 2017'de Gürcistan üzerinden başlayan girişin ardından 2020 sonrasında popülasyonun hızla arttığını, Bakanlığın dünya uygulamalarından dersler çıkararak eylem planını devreye soktuğunu belirtti. Kaplan, "Şuana kadar 200 binin üzerinde biyolojik mücadele kapsamında samuray arısını doğaya bıraktık. Samuray arısının görevini yaptığı, doğaya adapte olduğu, kokarca yumurtalarını parazitlediğini net olarak gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimyasal uygulamalar ve fındıkta zarar değerlendirmesi:

Kimyasal mücadele çalışmalarında ise Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi yakın iş birliği içinde çalışıyor. Özellikle yaz aylarında kullanılan, kışın boş kalan evler (kışlaklar), orman ve bahçe kenarlarında düzenli ilaçlama yapılması; böylece yumurtlama ve kışlama alanlarının hedef alınması stratejisi benimsendi.

Yetkililer, il genelindeki uygulamaların sonuç verdiğini ve geçmiş yıllara göre kokarca popülasyonunda bariz bir azalma olduğunu vurguluyor. Buna karşın, bu yıl fındıkta yaşanan ürün kayıplarının tamamının kokarcadan kaynaklanmadığı; yağışların fazla gitmesi nedeniyle külleme hastalığının (fındık küllemesi) ön plana çıktığı bildiriliyor. Kaplan, "Bu sene fındıkta ürün zayiatları yoğun oldu ama bu kokarcadan öte küllenme hastalığı etkili oldu" diyerek, üreticilerin hastalık kontrolü ve iyi tarım uygulamalarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililer önümüzdeki dönemde de hem biyolojik hem kimyasal hem de fiziksel önlemleri sürdürmeyi, üreticiyi bilinçlendirmeyi ve yüksek riskli alanlarda izlemeyi sürdüreceklerini ifade ediyor. Bölgedeki çalışmaların devam etmesiyle kokarca baskısının daha da düşmesi ve fındık üretiminde hastalıkla mücadelede yoğunlaşmanın hedeflendiği aktarılıyor.

Trabzon&#039;da kokarcaya karşı seferberlik sonuç veriyor, popülasyonu azalıyor

Trabzon'da kokarcaya karşı seferberlik sonuç veriyor, popülasyonu azalıyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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