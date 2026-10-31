Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Karadeniz Haberci Dergisi 'Yılın En'leri töreni

Karadeniz Haberci Dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın En'leri ödül töreni, Rize İyideri'nde bir otelde gerçekleştirildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı - Büyükelçi Yavuz Selim Kıran da katıldı. Organizasyon, bölgeye hizmet veren kişi ve kurumları bir araya getirirken, ödüller okur anketleri sonucu sahiplerine takdim edildi.

Törenin vurguları:

Dergi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak konuşmasında, Karadeniz Bölgesi'ne yönelik düzenlenen bu sosyal etkinlikle bölgesel hizmetleri görünür kıldıklarını belirtti. Çakmak, organizasyonların sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel ve kamu kurumlarını aynı zeminde buluşturduğunu ve ''Yılın En'leri arasına girmeyi, hizmet insanı olmayı ve onur ödülüne layık görülmeyi önemsiyoruz'' mesajını paylaştı. Törende başarılı kişilerin sayısının ödül alanlarla sınırlı olmadığının altı çizildi.

Ödül alan kurum ve isimler:

Onur Ödülleri: Dr. Mehmet Hilmi Güler (Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı), Yavuz Selim Kıran (Büyükelçi), Prof. Dr. İsmet Dindar (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı), Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Şaziye Ersoy (İşkadını) ve Şükriye Kalafat (Emekli Öğretmen).

Yılın En'leri: Yılın Milletvekili: Mustafa Hamarat (AK Parti Ordu Milletvekili). Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı: Av. Ahmet Metin Genç (Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı). Yılın İl Belediye Başkanı: Mete Memiş (Bayburt Belediye Başkanı).

Yılın İlçe Belediye Başkanları: İsmail Hakkı Çiftçi (Rize/Çayeli Belediye Başkanı), Hüseyin Tavlı (Ordu/Ünye Belediye Başkanı), Osman Beşel (Trabzon/Tonya İlçe Belediye Başkanı), Yusuf Yalçuva (Ordu/Kumru İlçe Belediye Başkanı), Emrah Yılmaz (Artvin/Ardanuç İlçe Belediye Başkanı), Medet Sipahi (Ordu/Gülyalı Belediye Başkanı).

Yılın Borsası: Mehmet Erdoğan (Rize Ticaret Borsası Başkanı). Yılın Ticaret ve Sanayi Odası: Erkut Çelebi (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı). Yılın Ziraat Odası Başkanı: Bünyamin Arslan (Rize Ziraat Odası Başkanı).

Yılın Hastanesi: Rize Devlet Hastanesi. Yılın Doktorları: Prof. Dr. Uğur Türe, Doç. Dr. Kemal Uzun, Dr. Dt. Okhan Oral. Yılın Müdürü: Uğur Toparlak (Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü).

Yılın Sanatçısı: Ali Rıza Özgenç (Ağaç Oyma Sanatçısı). Yılın Genel Sekreteri: Hasan Sula (Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreteri). Yılın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı: Mehmet Kaya (Ordu).

Yılın Yöneticisi: Erol Demiral. Yılın Kooperatif Başkanı: Ayşegül Özparlak. Yılın İşkadını: Neslihan Nas. Yılın Genç İşadamı: Özenç Oruçoğlu. Yılın Yöneticisi: Sümerya Demirci (Trabzon).

Yılın İşadamı: Barış Hacınebioğlu (Gümüşhane), Soner Avcı (Ordu). Yılın Otobüs Kaptanı: Sebahattin Çolakoğlu (Giresun). Yılın Hizmet Ödülü: Nihal Yüksel (Ordu Defterdarlığı Özel Kalem Müdürü). Yılın İşkadını: Yasemin Şahin (Ordu). Yılın Girişimci İşkadını: Çiğdem Aydın (Trabzon).

Tören, bölgedeki farklı alanlardan gelen temsilcileri bir araya getirerek, yerel hizmetlerin ve sivil toplum katılımının görünürlüğünü artırmayı amaçladığını ortaya koydu.

KARADENİZ'E YÖNELİK YAYIN YAPAN KARADENİZ HABERCİ DERGİSİ'NİN "YILIN EN'LERİ" ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.