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yakıt pompasını koparan araç markete çarparak durdu

Kocaeli Derince'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girip yakıt pompasını parçaladı, markete çarparak durdu; yangın çıkmadı, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

yakıt pompasını koparan araç markete çarparak durdu

kaza anı ve temel bilgiler

Kocaeli'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir araç Derince D-100 yan yol İstiklal Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. Araç önce istasyonun yakıt pompasına çarparak pompayı yerinden kopardı ve büyük hasar verdi; ardından kontrolden çıkmaya devam ederek istasyonun marketine çarpıp durdu. Olay sırasında istasyonda ve çevresinde büyük panik yaşandı.

müdahale ve alınan önlemler:

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt pompasında yangın çıkmaması muhtemel bir faciayı engelledi; itfaiye ekipleri güvenlik amacıyla istasyonun giriş ve çıkışlarını kapattı. Ekipler, olası yangın riskine karşı bölgeyi köpükle soğutma ve önlem çalışmalarını gerçekleştirdi.

sürücü, yolcu ve soruşturma:

Kazada araçtaki sürücü ile yolcu sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Her iki kişi, ifadelerinin alınması için Derince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gerekli inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için soruşturma sürüyor.

Facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı

Facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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