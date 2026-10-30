Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Fener alayı ve koşu aynı heyecanda birleşti:

Balıkesir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yoğun bir katılımla kutladı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerin merkezi olan şehirde, Cumhuriyet Halk Koşusu tüm yaş gruplarını bir araya getirdi. Koşunun ardından akşam programı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde saat 19.23'te başlayan Fener Alayı ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Kuvayımilliye Meydanı'nda sona ererken cadde ve sokaklar kırmızı beyaza büründü.

Binlerce Balıkesirli ellerinde bayraklarla şehir merkezini doldurdu, kortejde hep bir ağızdan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz!' sloganları yükseldi. Yediden yetmişe katılımın olduğu yürüyüşte meşaleler, marşlar ve yerel repertuar coşkuyu artırdı; etkinlikler hem anma hem de birlik vurgusu taşıdı.

Emir Can İğrek konseri meydanı coşturdu:

Kuvayımilliye Meydanı'nda yürüyüşün tamamlanmasının ardından akşam konseri sahnelenirken binlerce kişi Emir Can İğrek şarkılarıyla coştu. Konser, gece programının en yoğun katılımlı anlarından biri oldu ve kutlamalara müzikle devam edilmesini sağladı.

Etkinliklere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın ile birlikte katıldı. CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin ve diğer yetkililer de törende hazır bulundu.

Akın, konuşmasında Balıkesir'in Milli Mücadele'deki rolüne dikkat çekti ve şehrin tarihteki önemini vurguladı. Başkan Akın, Cumhuriyet Bayramı'nın bir günlük kutlamadan öte bir sorumluluk olduğunu belirterek Cumhuriyet'e sahip çıkmanın yılın her günü devam ettiğini ifade etti.

Birlik, anma ve gelecek vurgusu:

Program boyunca sık sık Cumhuriyet’in kurucuları ve milli mücadele kahramanları anıldı. Başkan Akın'ın sözleri şöyle özetlenebilir: Kuvayımilliye ruhunun torunları oldukları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve ilkelerine bağlı kalarak Cumhuriyet'i yaşatmanın bir görev olduğu vurgulandı. Konuşmada ayrıca, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla şehitler saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Balıkesir’deki 29 Ekim kutlamaları, sabah düzenlenen spor etkinliğinden akşam meydan dolup taşana kadar süren fener alayına ve konser etkinliğine kadar uzanan, geniş katılımlı bir programla tamamlandı. Gece boyunca süren etkinlikler, kentte birlik ve kutlama duygusunu ön plana çıkardı.

BALIKESİR EMİR CAN İĞREK'İN ŞARKILARIYLA COŞTU