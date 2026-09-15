adıyaman'da zincirleme kaza: iki çocuk yaralandı

kaza ayrıntıları:

Adıyaman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, şehir içi yolcu minibüsü 02 M 0039 plaka ile trafikte seyreden sürücü Ömer Güler idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs kontrolünü kaybederek önünde seyreden 45 HC 6099 plakalı otomobile, sürücüsü Eyüp Avcı yönetimindeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza oluştu.

yaralıların müdahalesi ve hastaneye sevk:

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Efe I. ve Ömer Asaf I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki çocuğu da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili resmi sağlık raporu henüz paylaşılmadı.

polis soruşturması ve aranan sürücü:

Kazaya neden olan ve çarpmanın ardından olay yerinden ayrıldığı belirtilen otomobilin sürücüsünün tespit edilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınıp delil tespiti yapıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer görgü tanıklarının ifadelerini, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye devam ediyor.

ADIYAMAN’DA MİNİBÜS İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA, 2 ÇOCUK YARALANDI. KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARDAN BİRİNİN SÜRÜCÜSÜ ARACIYLA, OLAY YERİNİ TERK ETTİ.