Merzigo'nun dijital içerik modeli Emmy Akademisi toplantısında tanıtıldı

merzigo, uluslararası emmy akademisi toplantısında:

Türkiye kökenli ve bugün İstanbul, Londra ve Los Angeles ofisleriyle faaliyet gösteren Merzigo, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Los Angeles'taki Yönetim Kurulu ve Üyeler Toplantısı'na katılarak geliştirdikleri içerik modelini sundu. Toplantı, 11 Eylül tarihinde YouTube ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın medya yöneticisini bir araya getirdi.

modelin paylaşıldığı söyleşi ve öne çıkan noktalar:

Merzigo Kurucu Ortağı ve CEO'su Yiğit Doğan Çelik, YouTube EMEA Başkanı Pedro Pina ile gerçekleştirdiği söyleşide şirketin Türkiye'de geliştirip küresel ölçekte uyguladığı yaklaşımı anlattı. Çelik, televizyon içeriklerinin dijital platformlara hazırlanmasından kanal yönetimine; farklı dillere uyarlanmasından uluslararası pazarlarda yeni izleyicilere ulaştırılması ve gelir elde edilmesine kadar uzanan pratiği katılımcılarla paylaştı. Etkinlik sonrasında Pedro Pina söyleşiyi 'günün öne çıkan anlarından biri' olarak nitelendirdi.

kapsam ve performans verileri:

Merzigo'nun iş modeli, başlangıçta Türk televizyon içeriklerinin dijitale taşınması ve farklı coğrafyalarda izleyici bulması üzerine şekillendi. Zaman içinde bu model uluslararası içerik sahiplerine de taşındı ve şirket, bugün 30'dan fazla dilde faaliyet göstererek 6 bini aşkın dijital kanalı yönetiyor. Yönetilen içerikler aylık ortalamada 17 milyarın üzerinde görüntülenmeye ulaşıyor; bu veriler şirketin dijital yayıncılık ve gelir modelleri konusundaki iddiasını destekliyor.

Toplantıda ele alınan başlıca tartışma başlıkları arasında televizyon sektörünün dijital dönüşümü, platform odaklı iş modelleri ve içerik sahiplerinin sürdürülebilir gelir elde etme yolları vardı. Merzigo'nun sunumu, Türkiye kaynaklı bir modelin küresel ölçekte uygulanabilirliğini ve sektördeki oyuncularla bilgi paylaşımının önemini gösterdi.

MERZİGO KURUCU ORTAĞI VE CEO’SU YİĞİT DOĞAN ÇELİK (SAĞDA), YOUTUBE EMEA BAŞKANI PEDRO PİNA (SOLDA) İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÖYLEŞİDE ŞİRKETİN TÜRKİYE’DE GELİŞTİREREK BUGÜN KÜRESEL ÖLÇEKTE UYGULADIĞI MODELİ ANLATTI.