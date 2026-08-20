Dolar 47,9985 +0,11%
Euro 56,0567 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.060,23 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Vişnelik caddesinde çarpışma iki aracı kullanılamaz hale getirdi, yaralanma yok

Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde 26 VK 026 ve 26 DT 878 plakalı araçların çarpışması sonucu her iki araçta ağır maddi hasar oluştu, ölen ya da yaralanan yok.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 12:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Vişnelik caddesinde çarpışma iki aracı kullanılamaz hale getirdi, yaralanma yok

Vişnelik caddesinde çarpışma iki aracı kullanılamaz hale getirdi

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki araç ağır maddi hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaza ve araç hasarı:

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 26 VK 026 plakalı SUV ile 26 DT 878 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıktı ve ağır maddi hasar görerek kullanılamaz duruma geldi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Taşköprü Caddesi'nde güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını düzenledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; ekiplerin olay yerindeki ilk çalışmaları, kazanın meydana geliş sebebinin tespitine yönelik sürdürüyor.

Yetkililer, şu ana kadar kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirtti.

ESKİŞEHİR&#039;İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI VİŞNELİK MAHALLESİ TAŞKÖPRÜ CADDESİ ÜZERİNDE BİR SUV İLE...

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI VİŞNELİK MAHALLESİ TAŞKÖPRÜ CADDESİ ÜZERİNDE BİR SUV İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HER İKİ ARAÇ DA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı
images

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altın...
images

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı
images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı