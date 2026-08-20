Vişnelik caddesinde çarpışma iki aracı kullanılamaz hale getirdi, yaralanma yok

Vişnelik caddesinde çarpışma iki aracı kullanılamaz hale getirdi

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki araç ağır maddi hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaza ve araç hasarı:

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 26 VK 026 plakalı SUV ile 26 DT 878 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıktı ve ağır maddi hasar görerek kullanılamaz duruma geldi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Taşköprü Caddesi'nde güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını düzenledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; ekiplerin olay yerindeki ilk çalışmaları, kazanın meydana geliş sebebinin tespitine yönelik sürdürüyor.

Yetkililer, şu ana kadar kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirtti.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI VİŞNELİK MAHALLESİ TAŞKÖPRÜ CADDESİ ÜZERİNDE BİR SUV İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HER İKİ ARAÇ DA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.