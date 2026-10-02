Adliyeye sevk edilen 10 fenomenin aile yapısına aykırı yayınları

Emniyetin yürüttüğü inceleme ve operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla sanal devriye çalışması yürüttü. Yapılan incelemelerde bazı sosyal medya hesaplarının canlı yayınlar aracılığıyla sorunlu içerikler ürettiği belirlendi.

İncelemede, canlı yayınlarda yoğun şekilde kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet temalı paylaşımlar yapıldığı, bu yayınların ayrıca aile yapısına aykırı öğeler taşıdığı tespit edildi.

İddialar ve gelir ilişkisi:

Emniyet kayıtlarına göre şüphelilerin söz konusu yayınlardan dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri yönünde bulgular bulundu. Yapılan analizlerde içeriklerin etkileşim yaratma ve izlenme odaklı üretildiği, bu zeminin ekonomik kazançla ilişkilendirildiği değerlendirildi.

Gözaltılar ve adliyeye sevk:

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor; emniyetin sanal devriye ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin elde ettiği bulgular adli süreçte değerlendirilecek.

Aile yapısına aykırı içerik üreten sosyal medya fenomenleri adliyeye sevk edildi