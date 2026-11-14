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Sur'da üç aracın karıştığı kaza trafiği aksattı: 3 yaralı

Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kadya Caddesi'nde üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, ekipler sevk edilip inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sur'da üç aracın karıştığı kaza trafiği aksattı: 3 yaralı

Sur'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kadya Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay ve müdahale:

Seyir halindeki üç araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Trafikte aksama ve soruşturma:

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik bir süre aksadı; araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KAZADA YARALANAN 3 KİŞİ, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN HASTANEYE...

KAZADA YARALANAN 3 KİŞİ, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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