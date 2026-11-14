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Esnafın duyarlılığı sayesinde tabela ile cam arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Batman Ziya Gökalp Mahallesi'nde esnafın ihbarı üzerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, tabela ile cam arasına sıkışan yavru kediyi zarar görmeden kurtarıp sağlık kontrolünden sonra serbest bıraktı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esnafın duyarlılığı sayesinde tabela ile cam arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

olay yeri ve ihbar:

Batman'ın Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir iş yerinin tabela ile camı arasındaki boşluktan gelen sesleri duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgede yapılan ihbar üzerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

çevrenin dikkati olaya nasıl müdahale etti:

Çevredeki kişilerin hızlı duyarlılığı, ekibin olay yerine kısa sürede ulaşmasını sağladı. İhbarı alan çalışanlar, yavru kedinin tam olarak nerede sıkıştığını ekipleri yönlendirirken tarif etti.

kurtarma işlemi ve müdahale:

İtfaiye ekipleri, tabela ile cam arasındaki dar boşluğa zarar vermeden erişim sağlayarak yavru kediyi dikkatle çıkardı. Müdahale sırasında kedinin daha fazla zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürütüldü.

sağlık kontrolü ve sonuç:

Kurtarılan yavru kedi, ekiplerin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için değerlendirildi. Kontrollerde ciddi bir yaralanma tespit edilmedi ve küçük kedi, gerekli kontroller tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Batman’da tabela ile cam arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Batman’da tabela ile cam arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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