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Adü rektörü Kent ziraat fakültesinde yenilikçi üretim projelerini inceledi

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Ziraat Fakültesi'ndeki hayvansal üretim, gıda işleme ve dikey sera AR-GE projelerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Adü rektörü Kent ziraat fakültesinde yenilikçi üretim projelerini inceledi

Rektör Kent fakülte projelerini yerinde değerlendirdi

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Ziraat Fakültesi'ni ziyaret ederek fakülte bünyesinde yürütülen akademik, uygulamalı ve üretime yönelik projeleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında fakültenin tarımsal üretim ve araştırma kapasitesini artırmaya yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı.

Rektöre incelemelerde Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan (Rektör Yardımcıları), Prof. Dr. Mustafa Sürmen (Ziraat Fakültesi Dekanı), Genel Sekreter V. Tanfer Bilge ile fakültenin akademik ve idari personeli eşlik etti.

tesis ve uygulamalı alanlarda yapılan incelemeler:

Kent, fakültenin yenilikçi araştırma ve üretim alanlarını tek tek gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Ziyaret kapsamında hayvansal üretim tesisleri, gıda işleme atölyeleri ve modern tarım teknolojileri uygulamaları yerinde incelendi.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle hayata geçirilen Keçi Sağım ve Süt İşleme Merkezi ziyaret edilerek bölgedeki hayvansal üretim faaliyetleri ve verimlilik artırıcı çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca dondurma ve peynir üretim tesisleri gezilerek uygulamalı eğitim ile endüstriyel üretime katkı sağlayan süreçler gözlemlendi.

Ziyaretin önemli duraklarından biri de tarımda yenilikçi yaklaşımların uygulandığı Dikey Sera oldu. Burada topraksız tarım ve kontrollü çevre tarım teknolojileri üzerine yürütülen AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi alındı ve uygulamaların öğrenci eğitimi ile üretime entegrasyonu değerlendirildi.

istişare toplantısı ve yeni laboratuvar açılışı:

İncelemelerin ardından fakültenin toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında fakültenin mevcut akademik durumu, eğitim-öğretim kalitesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan stratejik projeler detaylı biçimde ele alındı. Toplantıda uygulamalı eğitimin güçlendirilmesi ve bölgesel tarımsal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birlikleri gündeme geldi.

Program kapsamında, BAP desteği ile kurulan Peyzaj Planlama ve Mekansal Araştırmalar Laboratuvarının açılışı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, yeni laboratuvarın fakültenin araştırma altyapısına ve öğrencilerin nitelikli eğitimine sağlayacağı katma değere dikkat çekti.

Ziyaret, üniversitenin hem akademik araştırmalara hem de bölgesel kalkınmayı destekleyen uygulamalı üretime verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile program sona erdi.

ADÜ REKTÖRÜ KENT, ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

ADÜ REKTÖRÜ KENT, ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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