Dolar 47,9240 +0,00%
Euro 55,5100 -0,01%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.772,39 -0,57%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,67 +0,71%
--°

Afyonkarahisar uygulamasında bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan araçta 40 gram uyuşturucu, 7 sentetik hap ve 6 bin 400 TL ele geçirildi; şüpheli Ş.T. tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar uygulamasında bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi.

arama ve ele geçirilenler:

Aramada 40 gram uyuşturucu madde, 7 adet sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 TL nakit bulundu.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıs Ş.T. olarak kaydedildi. Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE VE...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE VE HAPLARLA YAKALANAN BİR KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası