Afyonkarahisar uygulamasında bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi.

arama ve ele geçirilenler:

Aramada 40 gram uyuşturucu madde, 7 adet sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 TL nakit bulundu.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıs Ş.T. olarak kaydedildi. Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE VE HAPLARLA YAKALANAN BİR KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.