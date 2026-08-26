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Kayseri Atletikspor kadrosunu üç transferle güçlendirdi

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde yarışacak Kayseri Atletikspor, smaçör Zekiye Ünal (2002), libero Lara Baytek (2004) ve pasör Açelya Ozman (2003) ile anlaştı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 05:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri Atletikspor kadrosunu üç transferle güçlendirdi

Kayseri Atletikspor yeni sezon öncesi üç takviye açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Atletikspor, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için dış transferde üç oyuncuyu renklerine bağladı. Mavi-siyahlı ekip, smaçör, libero ve pasör mevkilerine yapılan takviyelerle hem blok hem de servis karşılama hattında alternatifler oluşturmayı hedefliyor.

transferlerin kadroya katkısı:

Takıma katılan isimler arasında 1.85 boyundaki 2002 doğumlu smaçör Zekiye Ünal, savunma ve hücum dengesine katkı sağlayacak bir uzun forvet profili sunuyor. Orta ve arka alan organizasyonunu güçlendirecek olan 2004 doğumlu libero Lara Baytek ile servis karşılama ve hızlı hücumlara dönüşler üzerinde iyileşme bekleniyor. Pasör hattına eklenen 1.83 boyundaki 2003 doğumlu Açelya Ozman ise takım oyununda ritmi kurma ve pas dağılımında seçenekleri artıracak.

kulüp açıklaması:

Kayseri Atletikspor yönetiminin paylaştığı bilgilendirmede, A takımında 1. Lig hedefine yönelik transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kulüp, yeni oyuncuların ilerleyen dönemde forma giyeceğini vurgulayarak sezon hazırlıklarını bu doğrultuda tamamlamayı planladığını açıkladı. Bu hamleler, takımın hem kadro derinliğini hem de maç içi esnekliğini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL KULÜBÜ YENİ SEZON ÖNCESİ KADROSUNU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM...

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL KULÜBÜ YENİ SEZON ÖNCESİ KADROSUNU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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