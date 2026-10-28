Afyonkarahisar'a geçici koruyucu aile modelinde başarı ödülü

Modelin uygulamaya alınması:

Türkiye’de ilk kez 6 Haziran 2025 tarihinde Afyonkarahisar’da uygulamaya konan Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli çerçevesinde, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önemli bir başarıya imza attı. Modelin değerlendirme süreci sonunda il müdürlüğü, Geçici Koruyucu Aile Süreç Yönetimi Başarı Ödülü ile taltif edildi.

Tören ve ödülün takdimi:

Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli Değerlendirme Toplantısı’nda düzenlenen törende ödül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz tarafından Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan’a takdim edildi. Tören, modelin yerinde uygulanması ve süreç yönetimindeki başarıların vurgulandığı bir değerlendirme toplantısı niteliğindeydi.

Modelin hedefleri ve il müdürlüğünün çalışmaları:

Model, çocukların üstün yararını ve esenliğini esas alan bir yaklaşım benimsiyor; amaç, çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici aile ortamlarında büyümelerine katkı sunmak olarak ifade ediliyor. Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de çocukların korunması ve desteklenmesi, sağlıklı bir aile ortamında gelişimlerinin sürdürülebilmesi amacıyla yürüttüğü çocuk odaklı sosyal hizmet çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

GEÇİCİ KORUYUCU AİLE HİZMET MODELİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA DÜZENLENEN TÖRENDE ÖDÜL, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI LEMAN YENİGÜN VE ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ HASAN BASRİ ALAGÖZ TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ BİLAL ERDOĞAN’A (ORTADA) TAKDİM EDİLDİ.