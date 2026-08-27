Afyonkarahisar'da 104. kurtuluş yıldönümü zafer kent meydanında kutlandı

Zafer Kent Meydanı'nda anma ve kutlama

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü, Zafer Kent Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene Vali Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gün, resmi anma törenleri ve kültürel gösterilerle sürdü.

belediye başkanının vurguları:

Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ı tarihe yön veren bir şehir olarak tanımlayarak 27 Ağustos'un önemine dikkat çekti. Köksal, "Bazı şehirlerin tarihi vardır, bazıları ise tarihe yön verir; Afyon böyle bir şehirdir. 27 Ağustos Türk milletinin kaderinin değiştiği bir gündür. Büyük Taarruz planları burada yapıldı ve Kocatepe’de şafak sökmeden başlayan büyük yürüyüş Afyon'dan bütün Anadolu'ya yayıldı" sözleriyle kentin kurtuluş tarihine atıf yaptı.

gösteriler ve askeri program:

Tören programı, Ulusal Halk Oyunları Ekipleri'nin gösterileriyle devam etti. Bulgaristan, Kuzey Makedonya, İran, Kırgızistan ve Bosna Hersek ile Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen halk oyunları ekipleri performans sergiledi. Etkinlikte mehteran takımı konseri katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Günün resmi kısmı, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı'nın gösterisi ve askeri geçit töreniyle sona erdi. Törenler, kent sakinleri ve protokolün katılımıyla hem anma hem de kutlama havasında gerçekleşti.

AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YILDÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.