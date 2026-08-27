Çok uluslu SEEBRIG karargahı İstanbul'a taşındı; komuta Arnavutluk'tan Bulgaristan'a geçti

Tören ve devir teslim ayrıntıları:

Güneydoğu Avrupa Tugayı'nın (SEEBRIG) 27'nci kuruluş yıldönümü ile Aktivasyon ve Komuta Devir Teslim töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik, İstanbul'daki 3'üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'nda yapıldı ve törene yüksek düzey askeri ve sivil temsilciler katıldı.

Törende komuta Arnavutluk'tan Bulgaristan'a devredildi. Karargah daha önce konuşlu bulunduğu Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye taşındı ve 2032 yılına kadar İstanbul'da görev yapacak. Komuta, üç yıl boyunca Bulgaristan tarafından yürütülecek, ardından görev Kuzey Makedonya'ya devredilecek.

Katılımcılar ve seremoninin akışı:

Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 1. Ordu Komutanı Org. Bahtiyar Ersay, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, SEEBRIG Tugay Komutanı Arnavutluk'lu Tuğgeneral Bilbil Bitri, görevi devralacak Bulgaristanlı Tuğgeneral Ivan Malamov ile diğer üst düzey yetkililer katıldı. Tören üye ülkelerin ulusal marşlarının okunmasıyla başladı; marşların ardından görev devri resmen tamamlandı ve tören aile fotoğrafı ile sonlandı.

SEEBRIG'in rolü ve Türkiye'nin ev sahipliği:

Orgeneral Metin Tokel, törende yaptığı konuşmada SEEBRIG'in kuruluş amacını ve bölgesel önemi vurguladı. Tokel, SEEBRIG'in 27 yıldır Güneydoğu Avrupa'da barış, güven ve dayanışmaya katkı sağladığını belirterek, 2007-2011 yılları arasında SEEBRIG Karargahı'nın Türkiye'de konuşlandığını hatırlattı.

Tokel, Türkiye'ye yapılan taşınmanın ardından karargahın 3 Ağustos 2026 tarihinde tam harekât kabiliyetine ulaştığını ifade etti ve bu gelişmenin ülkenin bölgesel barışa verdiği önemin somut göstergesi olduğunu söyledi. Konuşmasında ayrıca SEEBRIG'in barışı destekleme harekatlarından insani yardım ve afet müdahalesine kadar geniş bir görev yelpazesi bulunduğunu vurguladı.

Birlikte çalışabilirlik ve bölgesel güvenlik perspektifi:

Tokel, karargahın Türkiye'de yeniden konuşlanmasının ortak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini güçlendireceğini; kazanılan tecrübelerin paylaşılmasıyla çalışabilirliğin daha da artırılacağını belirtti. Farklı ülkelerden askerlerin aynı çatı altında çalışmasının ülkeler arası güven ve dayanışmayı pekiştireceğini ifade etti.

Konuşmasında güvenlik ortamının hızla değiştiğine dikkat çeken Tokel, hiçbir ülkenin güvenliğinin bölgesel güvenlikten ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı ve SEEBRIG'in kurumsal birikimi ile katılımcı ülkelerin ortak iradesinin bölgesel barışa katkı sunmaya devam edeceğine inandığını belirtti. Tokel, görevi devreden Tuğgeneral Bilbil Bitri'ye teşekkür ederek, görevi devralan Tuğgeneral Ivan Malamov ile tüm personele başarı dileklerini iletti.

Tören, çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi.

GÜNEYDOĞU AVRUPA TUGAYI’NIN (SEEBRIG) 27’NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE KOMUTA DEVİR TESLİM TÖRENİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.