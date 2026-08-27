Ege'den sağlık turizmine yeni adres: Manisa şehir hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi sağlık turizmine yöneliyor

Güçlü teknolojik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla öne çıkan Manisa Şehir Hastanesi, sağlık turizmi kapsamında uluslararası hastalara kapılarını açtı. Hastane; tedavi, ulaşım, konaklama ve iletişim gibi süreçleri tek merkezden koordine edecek bir yapılanmayla güvenli ve entegre bir hasta deneyimi hedefliyor.

hizmet kapsamı ve altyapı:

Hastane; hasta güvenliğini ve kaliteyi ön planda tutan bir kurum olarak akredite tescile sahip olduğunu vurguluyor. Sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetler, ileri teknoloji cihazlar ve uzman hekim kadrosu ile destekleniyor. Manisa Şehir Hastanesi, şu an için uluslararası hasta kabulünde Genel Cerrahi, Üroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Plastik Cerrahi, Geriatri, Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Radyoloji ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon olmak üzere toplam 12 branşta hizmet verebilecek kapasitede olduğuna dikkat çekiyor.

üroloji ve genel cerrahi odakları:

Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Doğukan Akçay, klinik olarak obezite cerrahilerinden onkolojik vakalara kadar geniş bir tecrübeye sahip olduklarını belirtiyor. Dr. Akçay, "Bu hastanede yaklaşık 5 yıl içinde birçok onkolojik vaka ve obezite cerrahisi gerçekleştirdik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Artık bu deneyimi yurt dışından gelecek hastalara da sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dr. Akçay, sindirim sistemi kanserleri, meme ve tiroid tümörleri ile obezite cerrahilerinin klinikte yapılabildiğini vurguladı.

Üroloji Hekimi Prof. Dr. Bilal-i Habeş Gümüş ise kliniğin bölgedeki performansına dikkat çekerek ürolojik onkoloji, rekonstrüktif cerrahi ve erektil disfonksiyon tedavileri konusunda güçlü olduklarını aktardı. Prof. Dr. Gümüş, protez uygulamaları ile penis büyütme ve kalınlaştırma gibi estetik-işlevsel müdahalelerin ileri teknoloji ve deneyimli hemşire ekibiyle etkin postoperatif bakıma sahip şekilde yapıldığını belirtti.

hasta koordinasyonu ve deneyim:

Hastanenin Sağlık Turizmi Birimi, yurt dışından gelen hastaların Türkiye'ye geliş sürecinden taburculuğa kadar tüm aşamalarını planlıyor. Birim sorumlu hemşiresi Buket Ünlükoç Akın süreci şu şekilde özetledi: "Uluslararası bir hasta bize ulaştığında öncelikle ilgili hekimin değerlendirmesini sağlıyoruz; gerekirse ön görüşme organizasyonu ve uygun randevunun planlanmasını yapıyoruz. Hastanın Türkiye'ye gelişinde ulaşım ve konaklama düzenlemelerine destek oluyoruz. Tercüme ve iletişim ihtiyacı varsa bunu koordine ediyor, kayıt, tetkik, tedavi ve cerrahi işlemlerden ameliyat hazırlığı ve taburculuğa kadar tüm süreçlerde hastaya eşlik ederek yakından takip ediyoruz."

Hastane yetkilileri, uluslararası hastalara sadece tıbbi müdahale sunmanın ötesinde, yabancı bir ülkede olduklarını hissetmeden güvenle süreçleri tamamlamalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade ediyor.

uluslararası tanıtım ve hedefler:

Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Sağlık Turizmi Sorumlusu Uzm. Dr. Eda Çakıroğlu Aldemir, kurumun sağlık turizmini öncelikli bir alan olarak gördüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Verdiğimiz hizmetin kalitesi ve hasta güvenliğine verdiğimiz önem akredite bir hastane olduğumuzu gösteriyor. 12 branşta uluslararası hasta kabul edebilecek donanıma sahibiz. Bu potansiyelimizi uluslararası platformlarda duyurmak ve farklı ülkelerden hastaları güvenli, kaliteli sağlık hizmetiyle buluşturmak istiyoruz."

Yetkililer; güçlü fiziki altyapı, ileri teknoloji cihazlar ve alanında uzman kadro sayesinde hem tedavi kalitesini hem de hasta memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Hastanenin önümüzdeki dönemde uluslararası hasta trafiğini büyütmek için tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırması ve yabancı hasta erişimini kolaylaştıracak iletişim kanallarını etkinleştirmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Manisa Şehir Hastanesi sağlık turizmi alanında kapsamlı bir hizmet sunmak üzere yapılanmasını tamamlamış durumda; özellikle genel cerrahi ve üroloji merkezli vaka yönetimi ile estetik, onkoloji ve obezite cerrahilerinde yurt dışından hasta kabul etmeye hazır olduğunu vurguluyor.

OP. DR. DOĞUKAN AKÇAY (SAĞDA), PROF. DR. BİLAL-İ HABEŞ GÜMÜŞ (SOLDA), UZM. DR. EDA ÇAKIROĞLU ALDEMİR (SAĞDAN İKİNCİ) VE SAĞLIK TURİZMİ BİRİM SORUMLU HEMŞİRESİ BUKET ÜNLÜKOÇ AKIN (SAĞDAN İKİNCİ) AÇIKLAMALARDA BULUNDU