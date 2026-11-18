Denetimlerin kapsamı ve uygulama alanları:

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından 9-16 Kasım 2026 tarihlerinde il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, şok uygulamalar ile kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı ve Erenler bölgesi başta olmak üzere farklı noktalarda arama ve sorgulama çalışmaları yürüttü.

yakalananlar ve arama nedenleri:

Yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 37 şahıs yakalandı. Aralarında uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişinin de bulunduğu belirtildi.

ele geçirilen malzemeler ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimlerde toplam 7 bin 876 şahıs ile 1 bin 745 araç sorgulandı. Ekipler operasyonlarda 1 tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ile 50 mermi ele geçirdi. Uyuşturucuya ilişkin olarak 142 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 6 peçete ve 13,29 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ayrıca denetimlerde 11 bıçak ele geçirilirken, 11 şahsa bıçak taşımaktan idari yaptırım uygulandı. Toplamda 28 şahıs ve 32 araca idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN 9-16 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 37 ŞAHIS YAKALANDI.