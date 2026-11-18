Gazipaşa'da yaşlı kadına yönelik kapsamlı takip ve operasyon

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Macar Mahallesi'nde 78 yaşındaki Sultan Tepe, kendilerini polis ve başkomiser ile Terörle Mücadele polisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Yaklaşık 2,5 hafta süren psikolojik baskı sonucu 60 bin Eurosunu kaybeden Tepe, ikinci aşamada ise dolandırıcıların talebi üzerine 45 bin Euro daha vermek üzereyken güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

operasyon ve taktiksel izleme:

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, bankadaki şüphe üzerine başlatılan bildirim sonrası şüphelilerin hareketlerini üç gün süreyle fiziki ve teknik takiple izledi. Araştırma sonucunda şüphelilerin Şanlıurfa Akçakale'den geldiği tespit edildi. Operasyon sırasında jandarma personelinin, şüphelilerin dikkatini çekmemek amacıyla köylü kılığına girerek bölgede görev yaptığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, paranın teslim edileceği belirlenen noktayı ve şüphelilerin güzergâhlarını yakından takip etti. Jandarmanın yönlendirmesiyle mağdurun bankadan para çekiyormuş gibi davranması sağlandı; takip edilip edilmediğinin anlaşılmaması için farklı güzergâhlar kullanıldı.

suçüstü yakalama ve gözaltılar:

Randevu saatinde bölgeye gelen yaklaşık 18 yaşlarındaki iki kişi, 45 bin Euroyu almak üzereyken JASAT ve jandarma ekipleri müdahale etti. Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirtilen A.E.M. ve İ.R. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece mağdurun 45 bin Euro daha dolandırılması engellendi.

Operasyon sonrasında da mağdurun telefonuna gelen aramalar bir süre devam etti; ancak kısa süre sonra aramalar tamamen kesildi.

ailenin yaşadıkları ve uyarılar:

Sultan Tepe'nin oğlu Atahan Tepe, annesinin yaklaşık üç hafta önce yurt dışında bulunduğu sırada hedef alındığını belirtti. Atahan Tepe, dolandırıcıların annesini arayıp kendisine devlet görevlisi olduğunu söylediklerini ve annesinin oğlunu aramasına dahi izin vermediklerini aktardı. Mağdurun aktardığına göre dolandırıcılar, mağduru susmaya zorlamak için tehdit ve yeminbenzeri baskı uyguladı: ’Beni kandırdılar. Telefon ettiler, beni kandırdılar. Kimseye söylemeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın diye bana yemin ettirdiler. Oğlumu aramak istedim, ancak oğlumu bile aratmama izin vermediler.’

Atahan Tepe, ilk para teslimatını yapan kişi ile telefonla yönlendiren ekiplerin farklı olduğunu ve arka planda üç kişinin daha bulunduğunu düşündüklerini belirtti. Bu kişilerin de yakalanmasını istediklerini ifade ederek, önemli bilgi sağlayacak kişilere destek sözü verdi.

Tepe ayrıca ailelerinin yıllarca yurt dışındaki çalışmalarıyla biriktirdiği varlıkların büyük bölümünün kaybedildiğini anlattı ve vatandaşları uyardı: Kendisini polis, savcı, başkomiser veya başka bir devlet görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi, hiçbir şekilde para çekilip teslim edilmemesi ve şüphe halinde derhal emniyet ya da jandarmaya başvurulması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma, arka planda yer aldığı değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla sürdürülüyor.

SULTAN TEPE