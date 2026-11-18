Çocuklar da konuşuyor: Guo Jinxi COP31'de çevre çağrısı yaptı

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), farklı ülkelerden gelen çocuklara da söz hakkı tanıyor. Çin'den gelen genç temsilciler arasında yer alan Guo Jinxi, 51Talk’ın GreenTalk projesi kapsamında zirveye katıldı ve çevrenin korunması konusunda çocukların sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

çocukların sesi:

Jinxi, COP31'de yaptığı açıklamada çevre mücadelesinin bireysel çabalardan öte kolektif bir gereklilik olduğunu vurguladı. Biz çocukların çevre için sesimizi yükseltmemiz ve sesimizi dünyaya duyurmamız gerekiyor. Çünkü bunu tek bir ülke ya da tek bir kişi yapamaz.

zirvenin önemi ve çağrı:

Zirvenin, gençlerin ve çocukların görüşlerini duyurabildiği nadir uluslararası platformlardan biri olduğuna dikkat çeken Jinxi, küresel iklim eyleminin yalnızca hükümetlerin veya yetişkinlerin sorumluluğunda kalmaması gerektiğini söyledi. Konuşmasında iş birliğinin altını çizen çocuk, hep birlikte hareket etmeli ve çevreyi birlikte korumalıyız mesajını verdi.

Guo Jinxi'nin katılımı, COP31'de çocukların ve gençlerin sesini görünür kılma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. 51Talk GreenTalk projesi kapsamında Antalya'ya gelen Jinxi, zirvede konuşma yapacak çocuklar arasında yer alıyor ve temsil ettiği genç neslin haklı talebini uluslararası platforma taşıdı.

Dünya iklimi konuşurken küçük Çinliden çağrı: "Biz çocukların da sesimizi duyurmamız gerekiyor"