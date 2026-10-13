Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 1 ölü, 27 yaralı; şoför gözaltına alındı

kaza detayları:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarındaki Karaadilli beldesinde meydana gelen kazada, Şuhut'tan Isparta'nın Senirkent ilçesine elma toplamak için giden işçileri taşıyan midibüs devrildi. Araçta bulunanların büyük çoğunluğu kadındı ve toplam 28 kişi yaralandı.

Kaza, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrilmesiyle gerçekleşti. Midibüsü kullanan kişinin kimliği E.G. ve aracın plakası 03 SK 073 olarak kaydedildi. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

yaralıların müdahalesi ve ölen kişinin durumu:

Kazanın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi görenlerden F.A. adlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

şoförün gözaltına alınması ve soruşturma süreci:

Kazada yaralanan sürücü E.G., tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Yetkililer, kazanın oluş şekli ve olası ihmallerin tespiti için görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki fiziksel delillerin değerlendirileceğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR’DA MİDİBÜSÜN DEVRİLDİĞİ VE BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 27 KİŞİNDE YARALANDIĞI TRAFİK KAZASINDA ARACI KULLANAN ŞOFÖRÜN TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ.