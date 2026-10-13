Edirne'de yağmur temposu: sokaklar şemsiyeyle doldu

yağış kentte sabah saatlerinden itibaren etkili oldu:

Edirne kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettiren sonbahar yağmurları, günlük hayatın akışını değiştirdi. Birçok vatandaş yağışa hazırlıklı olarak şemsiye ve yağmurlukla dışarı çıkarken, cadde ve sokaklarda zaman zaman yoğunluk ve yavaş trafik gözlendi.

Yağmurun getirdiği serin ve nemli hava, sokaklarda yürüyüş yapanlar ile esnafın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Kimi yurttaşlar rutin işlerini erteleyip kısa süreli önlemler alırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

tarım alanlarında beklenti ve takip:

Sonbaharın gelişiyle birlikte yağışlar özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde yakından takip ediliyor. Bölgedeki üreticiler yağmurun tarım arazilerine katkı sağlamasını umut ederken, sulama ihtiyacını ve ekili alanların durumunu izliyor.

Trakya genelindeki çiftçiler için yağışın miktarı ve dağılımı belirleyici olduğundan, kısa vadeli gözlemlerle ekim ve bakım planlarında küçük ayarlamalar yapılıyor.

meteorolojik uyarı ve beklenen seyir:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kentte yağışlı hava yarın da gün boyunca etkisini sürdürecek. Kurumun uyarısında, Trakya genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi.

Vatandaşlara ani su birikintileri, kaygan zemin ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı tedbirli olması; zorunlu olmadıkça araç kullanmama veya hız ve takip mesafesine dikkat etme önerileri hatırlatıldı.

SONBAHAR YAĞMURLARI EDİRNE’DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR