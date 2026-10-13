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Bakan Bak Zonguldak programını valilik ve parti ziyaretleriyle sürdürdü

Bakan Osman Aşkın Bak Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret edip şeref defterini imzaladı; AK Parti İl Başkanlığı'ndaki toplantıya katıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Bak Zonguldak programını valilik ve parti ziyaretleriyle sürdürdü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak ziyaretinde hem kamu kurumları hem de siyaset temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik ziyareti:

Bakan Bak, Valilikte Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol tarafından karşılandı. Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan, makamda Vali Hacıbektaşoğlu’ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti il başkanlığı'ndaki toplantı:

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Bak, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na geçti. Burada İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve milletvekilleri ile bir araya gelinerek toplantı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen ziyaretlerde protokol ve parti yetkilileriyle yapılan görüşmeler kapsamında illerdeki çalışmaların ve koordinasyonun devam ettiği vurgulandı.

AK PARTİ ZONGULDAK İL BAŞKANLIĞI&#039;NA GEÇEN BAKAN BAK, BURADA İL BAŞKANI MUSTAFA ÇAĞLAYAN VE...

AK PARTİ ZONGULDAK İL BAŞKANLIĞI'NA GEÇEN BAKAN BAK, BURADA İL BAŞKANI MUSTAFA ÇAĞLAYAN VE MİLLETVEKİLLERİ İLE TOPLANTIYA KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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