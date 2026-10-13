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Kavşakta düşüş ve hızlı müdahale: sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda dönüş sırasında kayan motosiklet devrildi; sürücü ve yolcu çevredekilerin yardımıyla yaralanmadan kurtuldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavşakta düşüş ve hızlı müdahale: sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

Kavşakta kayan motosiklet devrildi

Samsun'da bir kavşakta dönüş yapan motosikletin kayıp devrilmesi sonucu sürücü ile arkadaki yolcu yere düşerek bir süre sürüklendi. Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi.

kaza yeri ve araç:

Meydana gelen kazada motosikletin plakası 55 AVC 683 olarak belirtildi. Çarpma veya düşme nedeniyle motosiklette maddi hasar oluştu, araç kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

olay anı ve müdahale:

Sürücü ve yolcu yere düşerek sürüklendiği sırada çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koştu. İlk kontrollerde her iki kişinin de ciddi bir yaralanma yaşamadığı, kazanın yara almadan atlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak bölgedeki görgü tanıklarının müdahalesi öne çıktı; yetkililerden veya güvenlik birimlerinden yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır.

SAMSUN CUMHURİYET MEYDANI KAVŞAĞINDA DÖNÜŞ YAPAN MOTOSİKLET, KAYARAK DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN...

SAMSUN CUMHURİYET MEYDANI KAVŞAĞINDA DÖNÜŞ YAPAN MOTOSİKLET, KAYARAK DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN MOTOSİKLETTE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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