Kaza raporuna itiraz: tır sürücüsü görüntülerle hatasız olduğunu savunuyor

Muş-Solhan kara yolunda 5 Eylül'de meydana gelen kazada, tır sürücüsü Mehmet Şerif Çağlayan trafik jandarması tarafından hazırlanan kaza tespit raporunda tamamen kusurlu gösterildiğini öne sürerek tepki gösterdi.Çağlayan, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığına dikkat çekerek raporun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Sürücünün iddiası:

Yaklaşık 31 yıldır kamyon şoförlüğü yapan ve 1995'ten beri bu mesleği icra ettiğini belirten Çağlayan, Yazla köyü çıkışında, cezaevi yakınındaki tali yoldan ana yola çıktığını ve dönüşünü tamamladığını söyledi. Çağlayan, "Tali yoldan ana yola çıktığımı kabul ediyorum ama dönüşümü tamamlamıştım. Araç arkadan gelip bana çarptı" diyerek kusurun kendisine yüklendiğini kabul etmediğini belirtti.

Olayın ardından hazırlanan raporda sürücünün tamamen sorumlu gösterildiğini vurgulayan Çağlayan, bu değerlendirmeyi haksız bulduğunu ve söz konusu kararın kamera kayıtlarıyla çeliştiğini ifade etti.

Görüntüler ve hukuki talep:

Çağlayan, kazaya ilişkin "saniye saniye" kayıtların bulunduğunu söyleyerek bu görüntülerin incelenmesini istedi. Kazaya karışan otomobilin İstanbul'dan Bitlis istikametine seyir halinde olduğunu, aracın hızlı geldiğini düşündüğünü ve çarpmanın ardından otomobilin bariyerlere çarptığını aktardı.

Kaza sonucu diğer sürücünün yaralandığını gördüğünü belirten Çağlayan, karşı tarafın da mağduriyeti olduğunu kabul ettiğini ancak kendisinin de haksız yere suçlandığını ifade etti. Trafik jandarmasının raporuna itiraz ettiğini ve "hukuki yollardan hakkını arayacağını" söyleyerek gerçeğin ortaya çıkarılmasını istedi.

Olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarının incelenmesi talebi, kazanın sorumluluğunun netleşmesinde belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Çağlayan, hem mesleki geçmişine vurgu yapıyor hem de hazırlanan raporun yeniden değerlendirilmesini bekliyor.

MEHMET ŞERİF ÇAĞLAYAN