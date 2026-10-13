Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Kaza raporuna itiraz: tır sürücüsü görüntülerle hatasız olduğunu savunuyor

Muş-Solhan kara yolunda 5 Eylül'de kaza yapan tır sürücüsü Mehmet Şerif Çağlayan, kusurlu gösterildiğini belirterek hazırlanan rapora ve kamera görüntülerine itiraz etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaza raporuna itiraz: tır sürücüsü görüntülerle hatasız olduğunu savunuyor

Kaza raporuna itiraz: tır sürücüsü görüntülerle hatasız olduğunu savunuyor

Muş-Solhan kara yolunda 5 Eylül'de meydana gelen kazada, tır sürücüsü Mehmet Şerif Çağlayan trafik jandarması tarafından hazırlanan kaza tespit raporunda tamamen kusurlu gösterildiğini öne sürerek tepki gösterdi.Çağlayan, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığına dikkat çekerek raporun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Sürücünün iddiası:

Yaklaşık 31 yıldır kamyon şoförlüğü yapan ve 1995'ten beri bu mesleği icra ettiğini belirten Çağlayan, Yazla köyü çıkışında, cezaevi yakınındaki tali yoldan ana yola çıktığını ve dönüşünü tamamladığını söyledi. Çağlayan, "Tali yoldan ana yola çıktığımı kabul ediyorum ama dönüşümü tamamlamıştım. Araç arkadan gelip bana çarptı" diyerek kusurun kendisine yüklendiğini kabul etmediğini belirtti.

Olayın ardından hazırlanan raporda sürücünün tamamen sorumlu gösterildiğini vurgulayan Çağlayan, bu değerlendirmeyi haksız bulduğunu ve söz konusu kararın kamera kayıtlarıyla çeliştiğini ifade etti.

Görüntüler ve hukuki talep:

Çağlayan, kazaya ilişkin "saniye saniye" kayıtların bulunduğunu söyleyerek bu görüntülerin incelenmesini istedi. Kazaya karışan otomobilin İstanbul'dan Bitlis istikametine seyir halinde olduğunu, aracın hızlı geldiğini düşündüğünü ve çarpmanın ardından otomobilin bariyerlere çarptığını aktardı.

Kaza sonucu diğer sürücünün yaralandığını gördüğünü belirten Çağlayan, karşı tarafın da mağduriyeti olduğunu kabul ettiğini ancak kendisinin de haksız yere suçlandığını ifade etti. Trafik jandarmasının raporuna itiraz ettiğini ve "hukuki yollardan hakkını arayacağını" söyleyerek gerçeğin ortaya çıkarılmasını istedi.

Olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarının incelenmesi talebi, kazanın sorumluluğunun netleşmesinde belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Çağlayan, hem mesleki geçmişine vurgu yapıyor hem de hazırlanan raporun yeniden değerlendirilmesini bekliyor.

MEHMET ŞERİF ÇAĞLAYAN

MEHMET ŞERİF ÇAĞLAYAN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslarar...
images

Elazığ'da otobüs önünde şemsiye ile kavgaya dönüşen tartışma
images

galeri kisvesi altında örgütlü tefecilikte esnafın borcu 90 milyon liraya dayand...
images

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

TGSD'den Türkiye markasını çok sektörlü stratejiyle yeniden inşa hamlesi

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi