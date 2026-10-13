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Ereğli halkı son görevde buluştu: Zülfinaz Tosun cemevinde uğurlandı

Manisa'daki otobüs kazasında yaşamını yitiren Zülfinaz Tosun, Konya Ereğli Özgürler Mahallesi cemevinde düzenlenen törenle aile ve mahalle sakinlerinin katılımıyla uğurlandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ereğli halkı son görevde buluştu: Zülfinaz Tosun cemevinde uğurlandı

Ereğli'de cemevinde son veda

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun (64), Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Özgürler Mahallesi cemevinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından Tosun'un naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, İstanbul-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde, Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan hareket eden 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, otoyolda geri manevra yaptığı sırada 78 YD 559 plakalı tırın çarpması sonucu yan devrildi. Kazada toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden 10 kişi önceki gün Bursa'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Cenaze töreni ve katılım:

Cenaze törenine Tosun'un ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Özgürler Mahallesi cemevinde düzenlenen tören sonrası defin işlemi mahalle mezarlığında gerçekleştirildi.

MANİSA&#039;NIN AKHİSAR İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 11 KİŞİDEN...

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 11 KİŞİDEN ZÜLFİNAZ TOSUN, KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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