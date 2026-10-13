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Trafikte tehdit: Çiğli'de saldırgan motosiklet sürücüsüne rekor ceza

Çiğli'de trafikte tehlike ve saldırganlık sergileyen 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.T. yakalandı; 180 bin TL ceza, ehliyetine el kondu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafikte tehdit: Çiğli'de saldırgan motosiklet sürücüsüne rekor ceza

Trafikte tehlike oluşturan sürücüye idari ve adli işlem

İzmir’in Çiğli ilçesinde trafikte diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlar sergileyen motosiklet sürücüsü, emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

Soruşturmayı yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın görüntülerinin incelenmesiyle kimlik tespitini gerçekleştirdi ve kısa sürede müdahale etti.

olayın tespiti ve yakalanma:

Görüntülerde trafik güvenliğini riske atan hareketleri tespit edilen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından, saldırgan sürücünün 31 yaşındaki E.T. olduğu saptandı ve şahıs yakalandı.

uygulanan yaptırımlar ve süreç:

E.T.'ye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine geçici olarak el kondu ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İZMİR’İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE TRAFİKTE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATARAK...

İZMİR’İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE TRAFİKTE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATARAK SALDIRGAN DAVRANIŞLARDA BULUNAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, EMNİYET GÜÇLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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