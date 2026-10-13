Trafikte tehdit: Çiğli'de saldırgan motosiklet sürücüsüne rekor ceza

Trafikte tehlike oluşturan sürücüye idari ve adli işlem
İzmir’in Çiğli ilçesinde trafikte diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlar sergileyen motosiklet sürücüsü, emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.
Soruşturmayı yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın görüntülerinin incelenmesiyle kimlik tespitini gerçekleştirdi ve kısa sürede müdahale etti.
olayın tespiti ve yakalanma:
Görüntülerde trafik güvenliğini riske atan hareketleri tespit edilen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından, saldırgan sürücünün 31 yaşındaki E.T. olduğu saptandı ve şahıs yakalandı.
uygulanan yaptırımlar ve süreç:
E.T.'ye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine geçici olarak el kondu ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
İZMİR’İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE TRAFİKTE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATARAK SALDIRGAN DAVRANIŞLARDA BULUNAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, EMNİYET GÜÇLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.
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