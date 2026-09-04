Afyonkarahisar’da MXGP Türkiye 2026 açılışıyla motokros dünyası buluştu

Tören ve ev sahibi kent vurgusu:

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağının resmi açılış töreni, uluslararası federasyon temsilcileri ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Arabica Coffee'nin katkılarıyla 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak olan MXGP Türkiye, organizasyonun uluslararası önemini ve Afyonkarahisar'ın bu alandaki deneyimini bir kez daha ortaya koydu. Açılış töreninde hafta sonu düzenlenecek yarışlar öncesi birlik, misafirperverlik ve sporun birleştirici gücü öne çıkarıldı.

Katılımcılar ve törenin öne çıkan mesajları:

Törene Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF yönetim kurulu üyeleri, FIM yetkilileri ile çok sayıda yerli ve yabancı sporcu ve davetli katıldı. Yetkililer, organizasyonun Afyonkarahisar’ın tanıtımına ve turizmine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Dr. Naci Aktaş, Afyonkarahisar’ın altyapı ve organizasyon kabiliyeti sayesinde Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye ayağına dokuzuncu kez ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şehrin spor turizmi hedeflerinin altını çizdi ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Hasan Arslan ise organizasyonun dokuz yıldır aynı heyecanla sürdüğünü vurguladı ve Afyonkarahisar’ın misafirperverliğinin sürdürüleceğini söyledi. Mehmet Taytak konuşmasında Afyonkarahisar’ın artık spor ve festival şehri kimliğini güçlendirdiğini belirtti.

Afyonkarahisar’ın hedefleri ve değerlendirmeler:

Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarışların kenti beş gün boyunca bir spor ve festival merkezine dönüştüreceğini belirterek, şehrin tarih, kültür ve gastronomisini de misafirlere tanıtacaklarını aktardı. Köksal, önümüzdeki yıl 10. yıl kutlamasına değinerek etkinliğin şehir için artan önemine dikkat çekti. Ayrıca konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hedeflere vurgu yapıldı.

Ahmet Ali Temurci, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına MXGP Türkiye'nin Türkiye’nin uluslararası organizasyon deneyimini ve ev sahipliği kültürünü gösterdiğini söyledi. Temurci, organizasyonun sadece sportif bir etkinlik olmayıp aynı zamanda spor diplomasisini güçlendiren bir platform olduğunu vurguladı ve yarışacak sporculara başarı diledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, MXGP Türkiye sayesinde gençlerin bu spora olan ilgisinin artacağını ve dünyanın en iyi motokros sporcularının gençlere ilham vereceğini belirtti. Vefa, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afyonkarahisar Valiliği ve belediyesi ile emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Uluslararası temsilcilerin değerlendirmeleri:

MXGP Başkanı ve CEO David Luongo, organizasyonu her yıl geliştirmek üzere çalıştıklarını ifade ederek Afyonkarahisar’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yerel paydaşlara teşekkür etti. FIM Motokros Komisyonu Başkanı Antonio Alia Portela ise etkinliğin atmosferine ve paylaşılan coşkuya vurgu yaparak katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış seremonisi, yarış haftası öncesinde hem yerel hem uluslararası paydaşların bir araya gelmesi açısından önem taşıyor. 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek yarışlar, Afyonkarahisar’ın spor turizmi hedeflerine katkı sağlama ve gençleri motive etme amacını sürdürmeye devam edecek.

MXGP TÜRKİYE 2026'NIN AÇILIŞ SEREMONİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ