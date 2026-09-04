Merzifon yakınlarında hırdavat yüklü kamyonet alev aldı, ekipler müdahale etti

Olayın gelişimi:

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü yakınlarında seyir halinde olan bir kamyonetten aniden dumanlar yükseldi. Araçta bulunan sürücünün ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede müdahale etti. Kamyonetin üzerinde hırdavat malzemesi bulunduğu öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kamyoneti kullanan kişinin adı Zahir Y. olarak kaydedildi. Araç plakası 33 ADP 018 ve marka Volkswagen olup, yangın sürücünün ihbarı sonrası Suluova itfaiye ekiplerince söndürüldü.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Suluova itfaiyesi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda kamyonet kullanılamaz hale gelirken, araçtaki hırdavat malzemelerinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı ve yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

AMASYA’DA SEYİR HALİNDE OLAN HIRDAVAT MALZEMESİ YÜKLÜ KAMYONET YANDI. ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.