Çaykur Rizespor Cagliari'nin santrforu Gennaro Borrelli ile sezonluk anlaştı

transferin detayları:

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A takımlarından Cagliari forması giyen santrfor Gennaro Borrelli'yi renklerine bağladı. Kulübün duyurusuna göre 26 yaşındaki oyuncu ile 1 sezonluk geçici sözleşme (kiralık) imzalandı.

kulübün açıklaması:

Çaykur Rizespor Kulübü yaptığı resmi açıklamada, oyuncu ve kulübü Cagliari Calcio ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti. Açıklamada, "Gennaro Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varmış olup; başarılı oyuncu ile 1 sezonluk geçici sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. Kulüp, Borrelli'ye "Çaykur Rizespor ailesine hoş geldin" diyerek yeşil-mavili formayla başarı diledi.

beklentiler ve rolü:

Resmi duyuruda oyuncunun mevkisi santrfor olarak belirtilirken, transferin forvet hattına derinlik kazandırması ve takımın hücum seçeneklerini çeşitlendirmesi bekleniyor. Yönetim ve taraftarlar, deneyimli İtalya'da forma giymiş bir ismin Süper Lig mücadelesinde takıma katkı sağlayacağına inanıyor.

Çaykur Rizespor'un transferi sezon boyunca nasıl değerlendireceği, Borrelli'nin lige uyumu ve teknik ekip tarafından verilecek rolle şekillenecek. Kulüp, kamuoyuna ve taraftarlara yapılan duyuruda bu işbirliğinin her iki taraf için de verimli geçmesi temennisinde bulundu.

ÇAYKUR RİZESPOR, İTALYA SERİE A EKİPLERİNDEN CAGLİARİ FORMASI GİYEN SANTRFOR GENNARO BORRELLİ’Yİ KADROSUNA KATTI