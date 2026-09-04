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Kurtarma ekipleri TCG Işın ve Alemdar ile Girne açıklarında arama çalışmalarını sürdürüyor

MSB, Girne açıklarında alabora olan gemi için Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Kurtarma ekipleri TCG Işın ve Alemdar ile Girne açıklarında arama çalışmalarını sürdürüyor

Girne açıklarında süren arama kurtarma çalışmaları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Operasyona, Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi katılıyor.

Sahadaki gemiler ve görevleri:

Açıklamada adı geçen TCG Işın gemisinin kurtarma ve yedekleme görevini üstlendiği, TCG Alemdar'ın ise kurtarma faaliyetlerine destek verdiği belirtildi. Her iki birimin de Deniz Kuvvetleri komutası altında koordineli şekilde çalıştığı vurgulandı.

Çalışmaların seyri ve bilgilendirme:

Bakanlık açıklaması, sahadaki arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ve yetkililerin bölgedeki durumu yakından takip ettiğini ifade etti. Resmi duyuruların gelişmelere göre paylaşılmaya devam edeceği kaydedildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN, GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİYE YÖNELİK ARAMA KURTARMA...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN, GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİYE YÖNELİK ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA, DENİZ KUVVETLERİNE AİT TCG IŞIN KURTARMA VE YEDEKLEME GEMİSİ İLE TCG ALEMDAR KURTARMA GEMİSİ TARAFINDAN DEVAM EDİLDİĞİNİ AÇIKLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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