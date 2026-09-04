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Gençlerbirliği orta sahasına Benfica altyapısından genç dokunuş

Gençlerbirliği, Benfica altyapısından 21 yaşındaki orta saha Rafael Luis'i iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı; oyuncunun genç millilerde 33 maçı bulunuyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlerbirliği orta sahasına Benfica altyapısından genç dokunuş

Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Rafael Luis'i kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncunun transferinin Portekiz temsilcisi Benfica ile yapılan anlaşma sonucu gerçekleştiğini ve futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

altyapı ve kulüp geçmişi:

Futbola Benfica altyapısında başlayan Rafael Luis, profesyonel kariyerinde hem Strasbourg hem de Benfica B formalarını terletti. Genç oyuncunun altyapı kökeni, teknik ve taktik altyapıya erken yaşta adapte olduğuna işaret ediyor.

uluslararası deneyim ve geçen sezon performansı:

Rafael Luis, Portekiz milli takımlarında U16'dan U21'e kadar farklı kategorilerde toplam 33 kez milli formayı giydi. Geçen sezon sahada 12 lig, 5 UEFA Konferans Ligi ve 1 kupa maçında görev aldı; toplamda 18 karşılaşmada forma şansı buldu.

Gençlerbirliği için bu transfer, orta sahada derinlik ve genç yetenek yatırımı anlamına geliyor. Uluslararası altyapı tecrübesi ve farklı kulüplerdeki profesyonel maçları, Rafael Luis'i kısa vadede takımın rotasyon seçenekleri arasına sokabilir. Kulübün iki yıllık sözleşmeyle oyuncuya nasıl görev dağıtacağı, sezon içindeki performansı ve adaptasyon süreci belirleyici olacak.

KIRMIZI-SİYAHLI BAŞKENT EKİBİ, 21 YAŞINDAKİ PORTEKİZLİ ORTA SAHA OYUNCUSU RAFAEL LUİS’İ KADROSUNA...

KIRMIZI-SİYAHLI BAŞKENT EKİBİ, 21 YAŞINDAKİ PORTEKİZLİ ORTA SAHA OYUNCUSU RAFAEL LUİS’İ KADROSUNA KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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