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Serdar Gürler'in Çorum FK macerası karşılıklı anlaşmayla sona erdi

Çorum FK, 34 yaşındaki sağ kanat Serdar Gürler ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetti; kulüp oyuncuya katkıları için teşekkür etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Serdar Gürler'in Çorum FK macerası karşılıklı anlaşmayla sona erdi

Çorum FK'den açıklama:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığını duyurdu.

Açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Kulübün teşekkür mesajı:

Açıklamada, Serdar Gürler'e kulüp forması altında gösterdiği mücadele ve verdiği emek için teşekkür edildi; ayrıca oyuncunun Trendyol 1. Lig şampiyonluğuna yaptığı katkılara vurgu yapıldı.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, SERDAR GÜRLER İLE YOLLARINI AYIRDI.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, SERDAR GÜRLER İLE YOLLARINI AYIRDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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