Serdar Gürler'in Çorum FK macerası karşılıklı anlaşmayla sona erdi

Çorum FK'den açıklama:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığını duyurdu.
Açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Kulübün teşekkür mesajı:
Açıklamada, Serdar Gürler'e kulüp forması altında gösterdiği mücadele ve verdiği emek için teşekkür edildi; ayrıca oyuncunun Trendyol 1. Lig şampiyonluğuna yaptığı katkılara vurgu yapıldı.
TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, SERDAR GÜRLER İLE YOLLARINI AYIRDI.
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