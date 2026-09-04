Serdar Gürler'in Çorum FK macerası karşılıklı anlaşmayla sona erdi

Çorum FK'den açıklama:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığını duyurdu.

Açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Kulübün teşekkür mesajı:

Açıklamada, Serdar Gürler'e kulüp forması altında gösterdiği mücadele ve verdiği emek için teşekkür edildi; ayrıca oyuncunun Trendyol 1. Lig şampiyonluğuna yaptığı katkılara vurgu yapıldı.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, SERDAR GÜRLER İLE YOLLARINI AYIRDI.