Karşılıklı fesihle sona erdi: Fenerbahçe ve Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe ve Çağlar Söyüncü arasındaki sözleşme karşılıklı feshedildi

Fenerbahçe kulübü, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında oyuncunun 2023-24 sezonunun devre arasında kadroya katıldığı hatırlatıldı ve "Çağlar Söyüncü’ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Söyüncü'nün fenerbahçe performansı:

2024 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayla toplam 75 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol atıp 3 asist yaptı. Bu istatistikler, oyuncunun kulüpteki döneminin saha içi katkısını özetliyor.

Kulüp açıklaması ve sonraki süreç:

Kulüp, fesih kararının karşılıklı anlaşılarak alındığını vurguladı ve oyuncunun geleceğine başarı diledi. Resmî bildiride başka ayrıntıya yer verilmedi; ilerleyen günlerde tarafların yeni açıklamaları ve oyuncunun sonraki adımı takip edilecek.

FENERBAHÇE, SAVUNMA OYUNCUSU ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN KARŞILIKLI ANLAŞILARAK SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLDİĞİNİ DUYURDU.