Traktörden düşen çiftçi tarlada yaşamını yitirdi

Kilis'te tarlada traktör kazası

Kilis'in kırsal Yavuz Sultan Selim Mahallesinde tarlasını süren Mehmet Ünal (65), traktörle manevra yaptığı sırada araçtan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın detayları:

Saha ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Ünal yaşamını yitirdi.

Cenaze işlemleri:

Hayatını kaybeden Mehmet Ünal'ın cenazesi otopsi ve gerekli işlemler için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor.

MEHMET ÜNAL'IN CENAZESİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.