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Traktörden düşen çiftçi tarlada yaşamını yitirdi

Kilis’te tarlasını süren 65 yaşındaki Mehmet Ünal, manevra sırasında traktörden düşerek yaşamını yitirdi; sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Traktörden düşen çiftçi tarlada yaşamını yitirdi

Kilis'te tarlada traktör kazası

Kilis'in kırsal Yavuz Sultan Selim Mahallesinde tarlasını süren Mehmet Ünal (65), traktörle manevra yaptığı sırada araçtan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın detayları:

Saha ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Ünal yaşamını yitirdi.

Cenaze işlemleri:

Hayatını kaybeden Mehmet Ünal'ın cenazesi otopsi ve gerekli işlemler için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor.

MEHMET ÜNAL&#039;IN CENAZESİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

MEHMET ÜNAL'IN CENAZESİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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