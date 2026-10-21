Ağrı'da öğrencilerin güvenliği için kurumlar arası yol haritası hazırlandı

Vali Önder Bozkurt başkanlığında ikinci değerlendirme toplantısı:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu’nun 2. toplantısında, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantı ildeki ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı ve mevcut uygulamalar ile önümüzdeki döneme ilişkin planlar değerlendirildi.

Katılımcı kurumların sunumları:

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, İŞKUR İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından yürütülen faaliyetler sunuldu. Kurum amirleri, sahada yapılan uygulamalar ve karşılaşılan ihtiyaçlar hakkında bilgi vererek rapor niteliğinde sunumlar gerçekleştirdi.

Gelecek döneme yönelik tedbirler ve iş birliği:

Sunumlarda, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut faaliyetler ayrıntılı biçimde ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan adımlar da paylaşıldı. Toplantıda öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler ile bu tedbirlerin uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulandı. Kurul kararları doğrultusunda izleme, veri paylaşımı ve ortak çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Valilikçe yürütülecek eşgüdümle, ilgili kurumların saha uygulamaları ve planlanan projeler takip edilerek güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir destek mekanizmalarının oluşturulması amaçlanıyor.

AĞRI’DA EĞİTİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ