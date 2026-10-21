Salihli ve Alaşehir'de KPSS öncesi sınav koordinasyonu ve güvenlik planı

Sınav hazırlıkları kaymakamlıkta masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, sınav koordinasyonuna ilişkin hazırlıklar tartışıldı. ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya katılım ve görev dağılımı:

Toplantıya Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ve kurul üyeleri katıldı. Katılımcılar, sınavın öncesinde, sınav günü ve sonrasında ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaların koordinasyonunu gözden geçirerek görev paylaşımı ve iletişim usullerini değerlendirdi.

Güvenlik ve adayların huzuru:

Toplantıda, sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu. Kurul, adayların sınav sürecini huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı ve koordinasyon gerektiren konuları detaylı biçimde ele aldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ VE ALAŞEHİR İLÇELERİNDE 25 EKİM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2026 ORTAÖĞRETİM KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ÖNCESİNDE, SINAV KOORDİNASYONUNA İLİŞKİN HAZIRLIKLAR ELE ALINDI.