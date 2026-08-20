Ağrı'dan kaleye uzanan yol: 10 yaşında Gaziantep FK altyapısında

Ağrı'dan Gaziantep FK altyapısına uzanan başarı

Ağrı Futbol Okulu'nda yetişen 10 yaşındaki Eymen Üzel, gösterdiği performansla Gaziantep FK altyapısına seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Kaleci olarak aldığı eğitim ve sergilediği disiplinli tutum, Eymen'i kulüp scouter'larının radarına soktu.

Antrenörün değerlendirmesi:

Ağrı Futbol Okulu antrenörü Murat Karakaş, Eymen için “Eymen, küçük yaşına rağmen antrenmanlarda gösterdiği azim, çalışkanlık ve kalecilik yeteneğiyle dikkat çeken bir öğrencimiz.” ifadelerini kullandı. Karakaş, Eymen'in gelişimini yakından takip ettiklerini ve Gaziantep FK altyapısına seçilmesinin hem aileleri hem de okul adına gurur verici olduğunu vurguladı.

Genç kalecinin hedefleri:

Eymen ise seçilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyleyerek “Çok mutluyum. Futbolu ve özellikle kalecilik yapmayı çok seviyorum. Gaziantep FK altyapısında kendimi daha fazla geliştirmek ve ileride iyi bir kaleci olmak istiyorum.” dedi. Eymen, destek veren ailesi ve antrenörü Murat Karakaş'a teşekkür etti.

Bu adım, Eymen'in futbol yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı niteliğinde. Gaziantep FK altyapısına seçilme kararı, Ağrı Futbol Okulu için de diğer genç sporculara örnek teşkil edecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve Eymen'in ilerleyen dönemde daha üst seviyelere taşınması hedefleniyor.

EYMEN ÜZEL