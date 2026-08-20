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Samsunspor Çaykur Rizespor deplasmanına taktik ve güç odaklı hazırlanıyor

Thorsten Fink yönetiminde Samsunspor, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde kuvvet, rejenerasyon, pas ve çift kale çalışmalarına ağırlık verdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor Çaykur Rizespor deplasmanına taktik ve güç odaklı hazırlanıyor

hazırlık programının ayrıntıları:

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin ikinci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor mücadelesine Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman programı, ilk olarak oyuncuların dayanıklılık ve toparlanmasını hedefleyen kuvvet ve rejenerasyon çalışmalarıyla başladı.

İdmanın orta bölümünde ekip, oyun temposunu ve top kontrolünü artırmaya yönelik pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. Çalışmanın son bölümünde ise oyunsal uygulamalar için dar alanda çift kale maç oynanarak hem takım savunması hem hücum dizilimleri test edildi.

fiziksel ve taktiksel vurgu:

Programın yapısı, deplasman koşullarının getireceği fiziksel yorgunluğu azaltmaya ve maç temposuna kısa sürede adapte olmaya dönüktü. Kuvvet ve rejenerasyon çalışmaları, oyuncuların toparlanma sürecini hızlandırmayı; pas ve dar alan uygulamaları ise saha içi iletişim, pozisyon alma ve hızlı geçiş oyunlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Teknik ekip, antrenmanda gözlemlenen performans verilerine göre oyuncuların maç ritmini yakalaması için gerekli son dokunuşların yarın yapılacak son antrenmanla tamamlanacağını belirledi. Kırmızı-beyazlı ekip, Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, LİGİN İKİNCİ HAFTASINDA OYANACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MÜCADELESİNE...

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, LİGİN İKİNCİ HAFTASINDA OYANACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MÜCADELESİNE TEKNİK DİREKTÖR THORSTEN FİNK YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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