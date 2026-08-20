Yalçın Koşukavak: Muğlaspor'un geleceği için tesisleşme ve destek çağrısı

Koşukavak'ın değerlendirmesi:

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta sonu Bodrum FK maçı öncesinde Akyaka'da düzenlenen kahvaltı programında takımın içinde bulunduğu şartları ve kulübün önceliklerini değerlendirdi. Yönetim, futbolcular, teknik heyet ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda Koşukavak, sezon başlangıcındaki gecikmiş yapılanma ve bunun yaratığı güçlüklerin altını çizdi.

Koşukavak, takımın sahada gösterdiği çabayı överek, "Bu kadar zor şartlar altında sahaya çıkıp mücadele ediyoruz. Oyuncularım çıkıp yüzde 100'ünü veriyor" dedi ve içinde bulundukları durumun ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, "Şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim; Muğlaspor tarihinin en zor sezonu bu sezon" ifadelerini kullandı.

Transfer süreci ve kadro yapısı:

Teknik direktör, sezon öncesi gerçekleştirilen 20-21 oyunculuk toplu transferin takımın iskeletini oluşturamadan lige başlanmasına neden olduğunu belirtti. Kongre süreci ve transferlerin gecikmesi yüzünden hazırlık dönemi yeterince yapılamadı; takım şu anda ligde 6. haftaya girerken, literatürde takımların fiziksel ve taktiksel hazır hale gelmesinin genellikle 6-8 hafta aldığına dikkat çekti.

Koşukavak, bu şartlarda hazırlık yapmanın kolay olmadığını, 2. Lig rekabetinin 3. Lig'den farklı olduğunu ve karşılaşılan rakiplerin kadro kalitesinin yüksek olduğunu söyledi. Transfer ihtiyacının sürdüğünü belirterek, "A takımımız tamam değil. Transfer ihtiyacı var takımın. Eğer kadroya bu lig seviyesinin üzerinde oyuncu katamazsak çok ciddi problemler yaşar bu takım" uyarısında bulundu.

Kısa sürede çok sayıda oyuncunun bir araya getirilmesinin zorluklarına da değinen Koşukavak, "25 gün, bir ay gibi bir sürede 20-21 tane oyuncu transfer edip lige başlamak kolay bir şey değildi" dedi; yine de saha içinde ellerindeki kadroya göre düzenlemeler yapıldığını ve zamanla gelişme beklediklerini ifade etti.

Fiziksel altyapı ve kalıcı yatırımlar:

Koşukavak, kulübün tesisleşme ihtiyacını öne çıkararak mevcut tesislerin profesyonel seviye için yetersiz olduğunu vurguladı. Antrenman yerine gidip dönmenin 25'er dakika sürdüğünü belirterek, bu koşulların profesyonel düzeyde olmaması gerektiğini söyledi. Başkan Menaf Kıyanç'ın kısa süreli çözüm olarak oyuncular için yaptırdığı küçük soğuk havuzu olumlu bulduğunu ancak bunun "pansuman" niteliğinde olduğunu ifade etti: "Buranın kalıcı, çok ciddi bir futbol kulübü tesisine ihtiyacı var."

Koşukavak, Muğla'nın geniş coğrafi yapısına dikkat çekerek, bir büyükşehir belediyesi olarak fiziki imkanların daha iyi olması gerektiğini ve bu eksikliklerin ivedilikle giderilmesinin Muğlaspor'un geleceğini kurtaracağını söyledi. Ayrıca, sadece iyi niyetli yönetimlerin yeterli olmayacağını, farklı dinamiklerin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Destek çağrısı ve yönetimin durumu:

Teknik direktör, taraftarlara ve Muğla'daki tüm dinamiklere maddi ve manevi destek çağrısında bulundu: "Çok zorlu bir sezon bu sezon. Çok fazlasıyla maddi, manevi çok desteğe ihtiyaç var." Yönetim kurulunun son üç sezondur gösterdiği çabaya dikkat çekerek Başkan Menaf Kıyanç ve yönetimi övdü ve onların "insanüstü bir mücadele" verdiğini söyledi.

Koşukavak, bu konuları dile getirmenin kişisel çıkarla ilgili olmadığını, bir Egelı olarak hassasiyet hissettiğini ve geçmiş deneyimleri (Kayserispor, Bursaspor, Denizlispor) nedeniyle bulunduğu kulübün eksikliklerini gündeme taşıma sorumluluğu hissettiğini belirtti: "Bunları söylemezsem vicdanen rahat edemiyorum."

Son olarak Koşukavak, ilerleyen haftalarda yapılacak transferlerle takımın seviyesinin yükseleceğine dair umutlu konuştu: "İnşallah ilerleyen zamanda takımımızı transferle daha iyi hale getirip, iyi skorlar alıp o skorların arkasından da takım üzerinden birtakım şeyler konuşabiliriz." Kulübün kalıcı tesisleşme ve geniş destekle birlikte daha sağlam bir geleceğe kavuşabileceğini vurgulayarak sözlerini noktaladı.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK, TAKIMIN SEZON BAŞINDA YAŞADIĞI ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKEREK, “BU KADAR ZOR ŞARTLAR ALTINDA SAHAYA ÇIKIP MÜCADELE EDİYORUZ. OYUNCULARIM ÇIKIP YÜZDE 100’ÜNÜ VERİYOR” DEDİ.