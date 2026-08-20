Batrakov İstanbul'da: Galatasaray transferini sonuçlandırmaya hazırlanıyor

Batrakov İstanbul'da

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Batrakov ile transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

Geliş ve karşılanma

Genç oyuncuyu taşıyan özel uçak, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Batrakov, pasaport kontrollerinin ardından kendisi için hazırlanan özel araca binerek alandan ayrıldı. Alanda az sayıda Galatasaray taraftarı hazır bulunuyor; oyuncu, kendisini karşılayanlarla üçlü fotoğraf çektirdi.

İlerleyen süreç ve beklentiler

Sarı-kırmızılı ekip, on numara pozisyonunda görev yapan Batrakov'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiğini duyurdu. Kulüp ile oyuncu yetkililerinin görüşmeleri sonlandırmak üzere İstanbul'da olduğu ve imzanın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından atılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, İstanbul’a geldi.