Ahi Külliyesi'nde zaferin sessiz tanıkları: cephe fotoğrafları sergisi

Ahi Külliyesi'nde anlamlı sergi:

Ahi Külliyesi içinde yer alan Sanat Galerisi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesi 'Zafer Sergisi' açıldı. Sergide savaş dönemi şartlarıyla cephede mücadele eden askerlerin fotoğrafları vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Sergide neler sergileniyor:

Sergide yer alan fotoğraflar, farklı illerden belediye ve valilikler aracılığıyla temin edilen savaş dönemi arşivlerinden derlendi. Tarihi anlara ışık tutan bu arşiv görselleri, ziyaretçilere geçmişe doğru bir yolculuk yapma fırsatı veriyor ve savaş yıllarındaki günlük yaşam ile cephe koşullarının farklı yönlerini gözler önüne seriyor.

Ziyaretçi izlenimleri ve serginin amaçları:

Sergiyi gezen Yakup Aydemir, 'Tarihi evreleri yeniden yaşadık ve gördük. Çok anlamlı bir sergi olmuş' diyerek duygularını paylaştı. Samet Aydemir ise 'Gün yüzüne çıkmamış fotoğraflara baktık. Tarihi bir yolculuk yaptım' şeklinde konuştu.

Sanat Galerisi sorumlusu Serap Erdal, Ahi Külliyesi'nde ahilik temalı etkinliklerin yanı sıra Zafer Bayramı'na özel bu sergiyi açtıklarını belirterek, 'Ahi Külliyesi alanında ahilik dışında Zafer Sergisi de açıldı. Sergimiz vatandaşlar tarafından da beğeni topladı. Belediye ve valiliklerden savaş dönemi arşivlerini talep ettik. Gelen fotoğraflarla sergimizi oluşturduk. İlgi görmesi de bizleri mutlu etti' ifadelerini kullandı.

Sergi, Zafer Bayramı öncesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, sunulan fotoğraflar üzerinden Türk milletinin verdiği mücadelenin farklı yönleri ziyaretçilere aktarılıyor.

KIRŞEHİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE AHİ KÜLLİYESİ İÇERİSİNDE YER ALAN SANAT GALERİSİ’NDE "ZAFER SERGİSİ" AÇILDI.