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Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor

6 Şubat'ta hasar gören Karakaş Konağı'nın restorasyonu haziranda başladı; zengin ahşap işçiliği korunarak yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:17

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor

Karakaş Konağı yeniden ayağa kaldırılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kent merkezinde tescilli sivil mimarlık örneklerinin en büyüğü ve özgün ahşap işçiliğiyle öne çıkan Karakaş Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Konağın özgün ahşap malzeme kullanımı ve kök boya süslemeleri, Malatya'nın mimari kimliğinin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Deprem sonrası restorasyon çalışmasının seyri:

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Karakaş Konağı için restorasyon çalışmaları haziran ayında başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, proje planına göre çalışmaları sürdürdüklerini ve konağın yıl sonuna kadar eski fonksiyonlarına kavuşturulmasının hedeflendiğini açıkladı. Restorasyon sürecinde özgün ahşap öğeler ve kök boya süslemelerinin korunmasına öncelik veriliyor.

Kültürel mirasın korunması ve işlevlendirme:

1875-1880 yılları arasında zemin artı bir katlı olarak taş subasman üzerinde yığma kerpiç duvarlarla inşa edilen konağın restorasyonu tamamlandığında, yapı Malatya'nın gelenek, örf ve adetlerini gelecek nesillere aktarmaya yönelik bir merkez olarak kullanılacak. Başkan Er, Karakaş Konağı'nın kentin yaşam biçimini ve hafızasını günümüze taşıyan "canlı bir kültür mirası" olduğunu vurguladı.

Belediye ayrıca mülkiyetindeki diğer tarihi konakların restorasyonunu da sürdürüyor. Bu kapsamda Lütfiye Sarıtaş Konağı'nın restorasyonu tamamlandı ve bina aktif olarak kullanıma açıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de şehir genelinde çeşitli tarihi yapılarda paralel restorasyon çalışmalarını yürütüyor.

Malatya'nın yeniden inşa sürecinde kültürel varlıkların korunması öncelikli hedefler arasında yer alıyor; Karakaş Konağı projesi, kentin mimari mirasını yaşatmaya ve turizme kazandırmaya yönelik somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, KARAKAŞ KONAĞI&#039;NDAKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARINI YERİNDE...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, KARAKAŞ KONAĞI'NDAKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK BİLGİ ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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