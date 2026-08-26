Tokat belediye başkanlık binası ileri mühendislik uygulamalarıyla restore ediliyor

Tokat Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent hafızasında özel bir yere sahip olan Tarihi Tokat Belediye Başkanlık Binası’nın güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Proje, yapının özgün mimari dokusunu korurken deprem dayanımını artırmayı hedefleyen ileri mühendislik teknikleriyle yürütülüyor.

güçlendirme çalışmaları:

Restorasyon kapsamında binanın duvarlarında ilke imza atan bir uygulama hayata geçirildi. Yapıda FRP+TRM güçlendirme sistemi kullanıldı; karbon lif katkılı özel sargı malzemeleri ile duvarların taşıma kapasitesi artırıldı. Bu uygulama sayesinde duvarlar yaklaşık 2,5 kat daha dayanıklı hale getirildi ve tekstil donatılı harç ile karbon lif destekli ek güçlendirmeler sağlandı. Şehir merkezi ve ilçelerde Tokat’ta ilk kez gerçekleştirilen bu yöntem, tarihi yapıların korunması ve depreme karşı direnç kazanması açısından örnek bir uygulama niteliği taşıyor.

koruma ve yalıtım önlemleri:

Yapının uzun ömürlü kalabilmesi için yalnızca taşıyıcı güçlendirme değil, kapsamlı bir su izolasyonu ve drenaj sistemi de uygulandı. Projede dört katmanlı koruma sistemi yer aldı: Likit sürme izolasyon, Membran uygulaması, XPS yalıtım sistemi ve Drenaj levhası. Bu kombinasyon, hem nem kaynaklı bozulmaları engellemeyi hem de yapının yapısal performansını korumayı amaçlıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiple birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yazıcıoğlu, restorasyonun şehir tarihine ve kültürel mirasa katkısına vurgu yaparak, aslına uygun uygulamalara öncelik verdiklerini belirtti. Başkan Yazıcıoğlu, "Bizler geçmişten aldığımız emaneti koruyarak gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz" sözleriyle projeye verdiği önemi özetledi.

Restorasyon tamamlandığında Tarihi Belediye Başkanlık Binası, hem Tokat’ın tarihi dokusunu barındıran bir simge olarak korunacak hem de günün ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet vermeye devam edecek.

TARİHİ TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIK BİNASI, İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ VE ÖZGÜN MİMARİ DOKUSUNA UYGUN RESTORASYON UYGULAMALARIYLA YENİDEN AYAĞA KALDIRILIYOR.