Sinop'ta ustalar mirasın inceliklerini paylaştı

Sinop’un somut olmayan kültürel mirasını yaşatan 11 zanaatkar ve usta, geleneksel sanatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bir araya geldi.

usta ve zanaatkarların çalışmaları:

Etkinlikte ustalar, yaptıkları sanatların inceliklerini ve bu değerlerin aktarılmasının önemini anlattı. Sıralama şu şekildeydi: Adnan Karagülle (ahşap oyuncak yapımı), Doğan Ülgen (ahşap gemi maketi yapımı), Suzan Tarakçı (peşkir dokuma), Cengiz Özekes (bıçakçılık), Asuman Yılmaz (el nakışları ve keten dokuma), Filiz Kurt (iğne oyası), Cemil Uygun (halk şairliği ve âşıklık), Bircan Yaprak (cam boncuk), Hatice Keleş (çember dokuma), Belgin Köklü (keten dokuma) ve Ahmet Sever (müzik ve saz sanatı).

Ustalar, uygulama teknikleri, malzeme seçimi ve el işçiliğinin incelikleri hakkında bilgi paylaşırken, geleneksel üretimin somut olmayan kültürel miras olarak korunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Aktarım süreçlerinin planlanması ve genç kuşakların teşviki üzerinde duruldu.

valinin değerlendirmesi:

Geleneksel sanatların yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan zanaatkar ve ustalara teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kültürel miras taşıyıcılarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve şehre değer katan bu çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, KENTİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATAN VE GELECEK NESİLLERE AKTARAN 11 ZANAATKAR VE USTAYLA BİR ARAYA GELDİ.