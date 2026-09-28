Aile adalet istiyor: Salbaş'ta işkenceyle öldürülen ASKİ çalışanı

Aile adalet istiyor

Adana'nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde 24 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybeden ASKİ çalışanı 34 yaşındaki Haluk Taş ile ilgili ortaya çıkan yeni bulgular, olayın sokakta çıkan tartışmada öldürülme şeklindeki ilk anlatımdan farklı olduğunu gösterdi. Yapılan incelemede Taş'ın elleri ve kollarının bağlandığı ve çeşitli işkence izleri bulunduğu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen boynuna aldığı sopa darbesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayın gelişimi:

Soruşturma kayıtlarına göre, Taş iş arkadaşı Bahri A. ile birlikte Bahri'nin Salbaş'taki çiftliğine gitti. Bir süre sonra ikili, mahallede yem satışı yapan Abdulkadir Ö.'nün iş yerine yöneldi. İddiaya göre daha sonra Bahri A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'Beni darp ettiler' şeklinde ihbarda bulundu. Bahri'nin hastaneye gitmesinin ardından Taş da darp edildiği bildirildi ve olay yerine sevk edilen ekipler Taş'ı elleri ve kolları bağlı, darp edilmiş halde buldu.

Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık ve adli tıp incelemelerinde işkence ve boyuna alınan darbe bulgularına rastlandığı ifade edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, iş yeri sahibi Abdulkadir Ö. tutuklandı; Bahri A. hakkında önce ev hapsi tedbiri uygulandı, daha sonra bu tedbir kaldırıldı. İki şüpheli de suçlamaları reddediyor; Bahri A. kendisinin de ağır işkence gördüğünü iddia etti.

Soruşturma ve aile talepleri:

Merkezi olan aile, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluluğu bulunan herkesin adalet önüne çıkarılmasını istiyor. Baba Mahmut Taş (60), yaptığı açıklamada olaya ilişkin belirsizliklere vurgu yaparak, 'Olay 2025 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Devlet kurumlarından olayın titizlikle araştırılıp suçluların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz' dedi. Baba Taş, dosyada tutuklanan bir kişi olduğunu ancak olaya karışan başka kişiler de olabileceğini belirtti.

Anne Elif Taş (57) ise yaşadıkları acıyı anlatarak adalet talebini yineledi: 'Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şeyimiz bitti. 2 çocuğum vardı, bir kızım kaldı. Bunu yapanlar da evlat acısını görürse ancak o zaman anlar. Adalet istiyoruz. Acıyı unutmaya çalışıp adaleti arıyoruz.' Anne Taş, tutuklu bulunan kişi hakkında da 'Kimin eli değdiyse müebbet ile yargılanmasını istiyoruz' diye konuştu.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor. Aile ise adli sürecin şeffaf yürütülmesini, olayın arkasındaki tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını bekliyor.

ADANA'DA 24 AĞUSTOS 2025 YILINDA SOKAKTA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN ASKİ ÇALIŞANI GENCİN YEM SATAN İŞ YERİNDE ELLERİ VE KOLLARI BAĞLANIP İŞKENCE YAPILARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKARKEN, AİLE OLAYDA BİR KİŞİNİN TUTUKLANDIĞINI ANCAK OLAYDA BAŞKA KİŞİLERİNDE OLDUĞUNU CİNAYETİN BÜTÜN YÖNLERİYLE ORTAYA ÇIKARTILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.